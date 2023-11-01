壽險避險工具成本 史上最高

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壽險今年以來避險成本與稅前獲利

台美利差擴大，避險成本貴到爆表。壽險避險工具（如換匯CS或無本金遠期外匯NDF）成本，自去年12月起已連10個月超過新台幣200億元，8月、9月更飆上單月300億元的史上新高，前九月光是避險工具已耗掉壽險公司近2,600億元，創史上新高。

且若台美利差不縮小、美元維持強勢，以此速度，估計壽險避險工具成本全年將破3,300億元～3,500億元，且這筆錢一去不回，成壽險獲利一大包袱。

雖然新台幣今年前10月貶值逾1.7角，且4月開始已連七個月貶值，壽險業海外投資若完全不避險，前九月可有6,588億元的兌換利益，光4月到9月就有7,689億元，但在付出昂貴的避險成本及避險評價後，前九月外匯是虧損934億元。

前九月壽險業用外匯準備金沖抵127億元後，仍有807億元的外匯成本，與去年同期外匯賺944億相比，一來一往獲利減1,751億元；金管會公布，今年前九月壽險稅前獲利1,747億元，比去年同期少賺1,228億元，減幅41.3％，主要原因即是外匯。

因台美利差大，避險工具成本高漲，傳統避險（CS）8月年化成本升高至4.48％，9月底再飆高到4.52％，避險工具成本8月飆高到315億元史上新高，9月依然有300億元，前九月避險工具支出高達2,591億元。

但新台幣貶值仍是挹注壽險獲利，壽險業連續四個月賺錢，9月稅前獲利254億元，累積前九月稅前獲利1,747億元，已超過去年全年的1,719億元。

新台幣連貶加上外匯準備金新機制，包含前六大等壽險公司，9月皆已到提存上限，可免提存，整體壽險9月提列外匯準備金只有4億元，對壽險業來講可節省部分的避險支出。

避險成本高，加上債券價格9月大跌，壽險業淨值在9月底正式跌破2兆元大關，剩下1兆9,646億元，整體壽險業9月淨值少掉1,247億元，壽險淨值是在6月回升到2兆元之上，維持三個月後再次回到2兆元大關之下。