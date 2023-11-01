公會保證 壽險現金充裕

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利率、匯率、保費收入大減等三大因素衝擊下，從去年7月至今年9月的15個月，壽險營業資金共計淨流出2,849億元，今年前九月流出約1,288億元，引發現金流量疑慮，壽險公會10月31日發聲明強調，前九月壽險業有近6,200億元的投資利息收入，等於淨現金流入約4,970億元。

壽險公會要強調壽險業沒有「入不敷出」的問題，其31兆元資產，除了投資利息收入外，還有股票現金股利、不動產租金收入，等投資活動收益，亦算是現金流的一部分，因此儘管營業面的保費收入不足以支應保費支出，還有投資面資金可因應，目前並不會有流動性危機。

壽險公會公布前九月預估壽險的利息收入約有6,195億元。前九月保費收入1.6兆元，雖低於保險給付1.7兆元，壽險資金淨流出約1,288億元，但若加上壽險業的利息收入6,195億元，等於壽險前九月淨現金流有4,907億元。

同時，壽險公會亦強調，壽險業的銀行存款規模超過7,000億元，資金水位充裕，帳上也持有大量高品質且流動性佳金融資產，可隨持挹注資金需求，確保流動性穩健無虞。

壽險業者表示，若以營業活動來看，從去年7月開始，的確是呈現「現金流量為負」的情況，即保費扣掉保險給付、佣金及費用後是負數，但壽險除了營業收入的保費外，還有投資活動的各項收益，如債券與存款利息、現金股利、租金收益，都是會穩定進帳的現金流。

只是過去在營業活動現金為正時，投資活動收益可拿去「再投資」，即可再錢滾錢，增加獲利，但從去年7月開始，因為營業活動現金流量為負，投資收益必須拿來支應保險支出，再投資量減少，的確是經營相對「辛苦」，但現金流量仍是沒有問題的，不希望造成市場恐慌。

壽險公會強調，壽險業向來重視資金管理的穩健性及安全性，去年以來就審慎應對流動性管理議題，金管會也密切追蹤壽險業的資金流動性，提供多元化工具，以支應流動性需求，如放寬保險業從事債券附條件交易，增加業者資金調度彈性。