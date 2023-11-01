存債感升高 美債ETF買氣爆棚

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美國利率高掛、加上升息近尾聲，都吸引美債ETF買氣爆棚，今年第三季開始的債券ETF基金追加募集潮持續湧現，國內投信8月才推出的美債ETF基金在投資人搶進下，掛牌不到一季就又送件申請追加，另多檔美債ETF基金受益人數亦持續增加，預期在法人與散戶資金不斷湧入下，美債ETF規模可望續長。

美國10年期公債殖利率從8月31日的4.09％一路彈升至10月30日的4.88％，彈升幅度近2成，長債價格因此直直落，但偏空的債市反而吸引想趁降息之前逢低搶進的買盤，基金業者透露，不論是壽險法人或散戶，近月來都還是持續買進美債ETF基金。

投信業者表示，強勁的經濟數據及通膨緩步下降，加劇市場對美國經濟軟著陸的信心，尤其近期以放空債券聞名的對沖基金債券天王艾克曼（Bill Ackman）也透露已回補做空長天期美國公債的部位，空頭大咖縮手被視為債券殖利率飆升近尾聲的訊號，有利債券後市，因此可見法人與散戶資金持續分批買進美債ETF基金，應就是期待待明年美國聯準會降息，可有資本利得和債息雙收。

今年8月才申請195億元額度掛牌上市的統一美債20年ETF基金，規模很快就逼近上限，統一投信已在10月30日送件申請追加募集195億元，預計再掀一波搶買潮；另相較該基金成立時受益人數1.9萬人，至10月27日，已攀升至6.58萬人，成長2.46倍。

以目前兩檔較具規模的美債ETF基金來看，規模上千億的元大美債20年目前受益人數超過20萬人，相較7月底的15.7萬人，增加27％；規模超過500億元的國泰美債20年ETF受益人數已達8.36萬人，較7月底時的4.7萬人大幅增加近8成。

今年債市熱潮在6月底金管會核准四檔債券ETF基金追加募集時出現高峰，隨後元大投信美債20年ETF8月又再度申請追加，總計追加六次，推升規模在今年8月突破千億元。另外，中信、群益旗下美債ETF基金也都申請追加，如今追募潮延續至第四季的統一美債ETF，造就國內首見最大的債券基金追募潮。