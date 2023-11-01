10月重貶1.51角 新台幣匯價 月線連七黑

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

主要亞幣對美元升貶幅

美國聯準會（Fed）升息循環近尾聲，但高利率恐維持較長時間，加上地緣風險升溫，美元持續多頭，亞幣看不到反彈曙光，新台幣10月以來不斷探底，一度貶至逾七年多來新低，面臨32.5元關卡保衛戰，31日收在32.419元，升值0.6分，累計10月貶值1.51角或0.47％，月線出現連七黑。

今年新台幣除1月、3月升值，其餘月份全都走貶，且自4月以來月月收黑。新台幣4月貶值2.86角、5月小貶2.6分、6月貶3.69角、7月貶2.95角、8月下殺4.24角、9月匯價重挫4.14角、10月續貶1.51角。

前十月主要亞幣也都貶不停，以日圓下挫12.08％最慘，其次為韓元重貶6.64％、馬來幣貶7.53％、新台幣貶值5.28％居中，與人民幣貶5％相對貼近，泰銖貶3.9％、印尼盾貶2％、星幣貶1.71％、菲律賓披索小貶1.82％。

匯銀主管表示，台股31日下跌逾百點，但上午外資無太大動靜，主要以國內進出口商拋補為主，早盤短暫收復32.3元價位，而午盤後外資轉為小幅匯出，全日新台幣在狹幅區間震盪，尾盤「不意外」央行再次進場調節，匯價應聲由貶轉升。

新台幣近期上檔守在32.45元，匯市氛圍「且走且看」。匯銀主管指出，即使適逢月底也未見出口商拋匯盛況，「大家拿錢在觀望」，近期匯市看不出明確方向，惟美元短線續強，新台幣將持續回測32.5元關卡。

新台幣今年以來不斷破底，一度貶至逾七年新低。匯銀主管認為，「新台幣貶幅，其實還在接受範圍內」，若以疫情前新台幣強升時來看，當時央行盡全力阻升，調節力道相當可觀，今年雖持續貶值，但調節力道明顯不如過往，顯示這波新台幣貶勢，應還在央行可接受範圍內。