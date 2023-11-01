前八月創史上新低 外幣保單佔比 驟降至39%

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美國聯準會（Fed）維持利率高檔，外幣保單利率跟不上升息，銷量銳減。據金管會統計，今年前八月外幣保單主力商品的美元保單銷售年減45％，外幣保單佔新契約保費收入跌至39.18％，比7月的39.3％再下探，創2019年金管會有統計以來新低。

若通膨問題仍未解決，市場推估聯準會12月仍可能升息，壽險公司若沒有推出強力吸金保單，預估今年外幣保單佔比將維持40％以下。

金管會公布前八月外幣保單新契約保費約新台幣1,850億元，年減1,441億元、減幅達44％，其中傳統型主要是美元利變保單，賣得比投資型保單好，傳統型前八月銷售1,388億元，相較於去年同期賣逾2,240億元，年減852億元、減幅38％；投資型前八月僅賣出462億元，銷售「腰斬」，不及去年同期賣逾1,052億元，年減達56％。

7月Fed再升息，且持續維持高利率，美元強勢，新台幣換匯成本大增，保戶換匯投保美元保單已不划算，原本就有美元者，則多轉向高利定存或高利美債，美元保單銷售更低迷。

外幣保單前八月保費占整體新契約保費收入39.18％，6月時還有41.6％，7月跌破40％後，占比仍在持續下降，續創金管會有統計以來新低。近五年前八月佔比新高為2021年的58.04％，去年前八月佔比為57.82％，預估只要Fed持續維持利率高檔，今年外幣保單占比難如往年在4成～5成之上。

人民幣保單受大陸經濟衰退影響，前八月新契約保費收入為人民幣0.84億元、年減59％，其中以投資型年減近63％最多，傳統型也年減12％。