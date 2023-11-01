友達彭双浪：面板供需改善

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友達近六季營收淨損

友達第三季虧損持續收斂，稅後淨損約9.75億元，每股淨損約0.13元。董事長彭双浪表示，第四季後半段進入傳統淡季，總體經濟壓力在，品牌對存貨謹慎、面板廠維持生產紀律，面板供需持續改善中，市場需求恢復的話，面板供需更平衡發展。

友達表示，第三季產能利用率維持8成以上，第四季將依市況調整，預計會比第三季低一些。預估第四季出貨面積會衰退15％，平均出貨單價增長約1～5％。

友達今年資本支出原定約350億元，公司將再下修至300億元、下修幅度約14.3％。

第三季面板價量齊揚，面板廠營運狀況明顯改善。友達第三季合併營收約701.1億元、相比前一季成長10.7％，毛利率回升到7.6％，本業虧損縮小到13.32億元，稅後淨損約9.75億元，稅後每股淨損約0.13元。

彭双浪表示，第四季後半段進入傳統淡季，美國高利率持續一段時間，總體經濟壓力仍在，品牌對存貨謹慎、面板廠以改善獲利為目標、維持生產紀律。而且這兩年面板產業沒有新廠，雖然總經環境仍然有不確定性，但預期面板供需持續改善，如果市場需求恢復的話，面板供需會更平衡發展。市場趨勢來看，車用市場成長、電視大尺寸化趨勢明顯。

彭双浪表示，這幾年上下年景氣起伏，面板本業平均還是帶來150億元現金流入，降低負債比、改善財務體質。面板產業從規模競爭轉變為價值競爭，除了MicroLED投資之外，資本支出不會太大，維持每年現金流入，有足夠支援加速雙軸轉型，拓展垂直場域事業。高附加價值事業方面，友達持續開發AmLED技術（MicroLED），今年底前會量產MicroLED給智慧手錶使用，也會用在高階電視和車用產品，達到商品化目標，透過領先市場的技術，提供完整的產品佈局，和同業走出差異化。

對於明年市場展望，友達顯示策略事業群資深副總經理陳建斌表示，各品牌正在做明年生意計畫，大家稍微樂觀一點，過去兩年修正後，今年下半年較為穩定，通路端庫存健康。明年有很多國際賽事，過去幾年疫情大量購買電視也有一些換機需求。IT亦然，下半年銷售穩定，少了庫存干擾因素，Windows系統轉換需求，客戶態度也比較樂觀，應該會比今年好。