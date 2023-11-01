養肥新金雞 MicroLED、車用HMI傳捷報

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友達今年在新事業、新技術加速布局，31日董事會通過，與錼創擬簽訂產線建置合約，由錼創協助於龍潭廠區建置一條6吋Micro LED Chip on Carrier（COC）生產線，並提供Turnkey Solution（統包解決方案）。此外，友達也透露，在明年併入德商BHTC之後，包括能源、場域經營等Vertical business的營收比重將穩定站上2成。

友達技術長廖唯倫表示，COC生產線是Micro LED生產中的一項關鍵製程。錼創為Micro LED技術領域的領導廠商之一，透過錼創協助友達建置COC 生產線，掌握Micro LED最關鍵的原物料之外，並可進一步實現COC到Micro LED模組 in-house生產，大幅改善生產效率及提升良率，以提升友達在Micro LED產品的成本競爭力，加速推進Micro LED大量商品化的時程。

此次錼創簽約，協助友達建置一條6吋Micro LED COC生產線，並提供Turnkey Solution解決方案，此一產線建置合約金額約新台幣7億元，在相關收入挹注之下，有助於錼創單月轉盈。

車用業務方面，友達總經理柯富仁表示，電動車、自駕車趨勢明顯，智慧座艙是吸引消費者的賣點。車用螢幕放大、使用數量也增加，顯示器扮演重要人機互動介面。友達已經在車載面板耕耘多年，是前三大供應商，面積大、結合觸控互動，都是友達擅長之處，如今進一步延伸出一體化解決方案，成為從零件供應商到智慧座艙解決方案提供者。去年友達車用面板營收330億元，今年將達到400億元以上，年成長率超過20％，具有強勁成長動能。其中友達HMI人機界面產品出貨占車用營收比重已經達到10％以上，以長期訂單能見度來看，預估2025年HMI占車用營收會達到40％以上。

此外，友達過去幾年陸續投資凌華、鑫創電子、科絡達、庫得科技等公司，強化車用的技術和產品，增加車用電腦、MCU和軟體功能。BHTC是中型Tier 1廠商，專注在座艙顯示和HMI。車用面板愈來愈大，結合觸控和感測器，一體化解決方案會大幅提升面板單位面積產值，產品高度客製化，訂單能見度高、獲利把握度也提高，對公司來說可以提供一個能見度高、獲利穩健的產品線。