蘋果M3晶片亮相 Mac大反攻

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蘋果發表會重點

蘋果30日如外界預期發表最新M3系列晶片，共有3款晶片，其中最高階的M3 Max晶片號稱能執行AI運算。在電腦方面，新一代14吋及16吋MacBook Pro皆升級為M3晶片。兩年半沒升級的24吋iMac也推出內建M3晶片的新品。

去年以來高通膨及大環境不景氣不斷打擊消費需求，導致全球PC市場走下坡。今年第二季（4至6月）蘋果Mac部門營收下滑7％，因此這回發表會被視為蘋果重振Mac業績的關鍵。

雖然新推出的MacBook Pro在設計上與上一代沒有太大差異，但內建的M3晶片無論在運算能力及電池續航力上都大幅超越上一代M2晶片，將成為Mac新品的主打優勢。

蘋果30日一口氣推出3款M3系列晶片，自入門到高階依序是M3、M3 Pro、M3 Max。蘋果表示這三款晶片的電池續航力皆長達22小時，CPU運算速度比M2晶片快15％，GPU運算速度更是M2的1.8倍。若與第一代M1晶片相比，M3晶片運算速度足足快了60％。

M3系列3款晶片皆採用台積電最新3奈米製程，其中M3 Pro運算速度比入門款M3快40％，而最高階的M3 Max速度相當於入門款M3的2.5倍，足以執行AI運算。

蘋果表示採用M3 Max晶片的新品將等到11月底才能出貨，其他新品將自下周開始出貨。

30日亮相的兩款筆電包括14吋及16吋MacBook Pro，皆採用M3系列晶片。蘋果為了刺激需求特地推出售價1,599美元的入門款14吋MacBook Pro，較上一代入門款便宜400美元，但新款採用的M3晶片比上一代採用的M2 Pro晶片低階。16吋MacBook Pro入門款即採用M3 Pro晶片，售價2,499美元。

蘋果這回並未推出新款13吋MacBook Pro，而今年6月才剛升級的15吋MacBook Air也未再推出新品。蘋果自2021年4月推出採用M1晶片的24吋iMac後，已有兩年半未升級，終於在這次發表會推出採用M3晶片的新品，售價1,299美元。