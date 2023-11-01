美升級版禁令 傳斷輝達50億美元大單

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美國10月中旬更新對中國晶片禁令，加大對輝達AI晶片產品的出口管制。傳在新規影響下，輝達將無緣50億美元規模的晶片大訂單，無法與四大中國網路企業完成交易。

受利空衝擊，31日輝達早盤股價應聲跌破400美元關卡。華爾街日報引述知情人士表示，在美國更新出口管制後，輝達停止接下中企新訂單，不過輝達原本想趕在11月中旬新規生效前盡可能出貨，但美國政府提早在10月23日就生效管制措施，如今輝達已確定無法向中國客戶出口產品。

阿里巴巴、字節跳動、百度、騰訊等四大中國網路企業，是輝達在中國的大客戶，英國金融時報8月時指出，上述企業今明兩年向輝達的採購訂單規模約達到50億美元。

華爾街日報引述知情人士表示，目前在中企對AI晶片的旺盛需求下，中國客戶光是明年就已對輝達下達規模已超50億美元的訂單，但如今雙方恐無法完成該交易，輝達痛失大單，中企則要再設法尋覓其他方法提升AI技術。

知情人士表示，輝達在今年並沒有優先生產特別為中國市場設計的H800和A800兩款晶片，原本計劃明年再提高上述晶片產量來銷售，但最新禁令已將這兩款產品納入管制。此外，有部分中企在禁令更新前就擔憂管制擴大，因此洽談擴大採購8月上市的AI晶片L40S，但該晶片設計與H800和A800不同，難以成為這些產品的替代品，且美國最新禁令同樣將L40S納入管制。

報導引述輝達表示，持續調整受出口管制影響的訂單，分配至美國或其他地區的客戶手中，預計近期的新措施不會對公司造成重大影響。

報導引述業內人士表示，美國規定預計將相當程度衝擊中企發展AI的速度，這些企業恐怕要仰賴庫存或當地設計的晶片，例如華為昇騰910或寒武紀思元590等產品，且上述晶片可能也被美國限制，僅能透過中企代工生產。伯恩斯坦團隊則指出，或中企使用輝達2017年舊產品V100來替代，整體成本將會提高多達30％。