攻車用晶片商機 力積電日本廠 落腳宮城縣

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台灣晶圓代工廠積極布局日本，市場關注力積電在日本的設廠據點，該公司昨（31）日表示，在考量產業發展、物流、供水及供電等基礎設施條件之後，確定將在日本宮城縣黑川區大衡村的第二北仙台中央工業園區為預定廠址。法人圈指出，力積電該廠一期工廠將投資約4,000億日元，目標是2026年投產。

今年8月力積電與SBI合資成立了JSMC株式會社，並展開在日本籌設晶圓廠的作業，昨（31）日力積電、SBI Holdings, Inc.、日本宮城縣及JSMC公司，共同簽訂合作備忘錄，確認JSMC首座晶圓廠，將選定日本宮城縣黑川區大衡村的第二北仙台中央工業園區為預定廠址。

力積電昨日表示，待日本政府公告對此晶圓廠投資案的補貼金額後，相關各方將再確認這項合作備忘錄生效，並依計畫展開建廠作業，SBI正與日本政府、宮城縣、合作夥伴與相關金融機構洽談在日投資各項細節，待具體化後將公布更多訊息。

力積電日本廠落腳地點先前就引起市場關注，先前力積電董事長黃崇仁在選址過程中也曾對外表示，雖然台積電在熊本建晶圓廠，但他認為，熊本的交通及周邊條件不夠完善，產業分析師認為，最後選定的宮城縣，主要考量應是該地方已經擁有高度集中的汽車工業工廠和良好的相關物流，是未來產業發展的優勢。

雖然對日本建廠後續相關布局，力積電仍沒有明確說明，不過近日包括日本媒體及法人圈也陸續傳出相關消息，據日本媒體指出，力積電、SBI計畫在宮城縣興建多座廠房，第一期工程將在明（2024）年動工興建，估計投資額約4,000億日圓、目標2026年投產，將生產採用28～55nm製程的車用、IT用晶片，月產能目標為1萬片12吋晶圓。

第二期工程的時間、計畫仍待確定，但市場法人指出，一、二期的總投資額合計預估達約8,000億日圓。

此外，據日媒報導，日本經濟產業省計畫對力積電及SBI投資計畫提供補助。經產省已在2023年度補充預算案中、要求對半導體相關基金增列約3.4兆日圓資金，其中經產省計畫對力積電第一期工程最高補助1,400億日圓、相當於投資額的約三成比重。