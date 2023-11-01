ITF旅展 逾千攤位3日開逛

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2023 ITF台北國際旅展特色

全台歷史最久、規模最大的年度旅遊展銷盛會「2023ITF台北國際旅展」，11月3至6日將在台北南港展覽館一館登場，為搶攻國內外旅遊商機，全台各類旅行業者、上百家飯店餐廳、航空公司與遊樂園等均來參展，現場共1,300個展攤，爆棚盛況創近五年之最，並創在展覽館廊道設攤先例。

主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，今年ITF攤位供不應求，因此首次將南港展覽館一樓的廊道規劃為展區，讓所有參展企業商家都有地方展銷；今年前八月出境旅客已經累積約734萬人次，恢復到疫情前2019年同期的63％，顯示赴海外旅遊市場快速升溫，她期許，在ITF台北國際旅展的帶動下，參展單位締造亮眼業績。

疫情讓海嘯第一排的觀光產業受創最嚴重，疫後觀光餐旅業復甦力道強勁。主辦單位指出，本屆ITF有幾個特色，包括航空公司全都回來了、首次參展新單位增加、參展郵輪公司增加、業者提早發動自辦線上旅展、在實體展場推出抽獎、滿額送的單位增加。

台灣觀光協會表示，去年ITF展進場人次達19.5萬人，若僅計算去年展覽現場信用卡滿額禮兌換的消費金額即超過1.3億元，今年攤位滿到首次開放一樓廊道展區，預估觀展人次及現場銷售業績都會超越去年。

今年ITF展攤數最多的外國單位前三名分別是日本151格、韓國73格、香港16格；國內攤位數最多的前三名為農業部71格、原民會60格與客委會50格。

為擴大搶商機，雄獅旅遊今年首度以「雙主場」形式參展，分為「主場館」與「雄獅郵輪館」，主場館於旅展期間將舉辦多場舞台活動，現場並可參加有獎徵答，消費滿額還可參加巨型扭蛋抽獎。

可樂旅遊針對ITF旅展推出諸多團體、自由行及票券等優惠，同時更前進日本館設立專區，加碼推出超搶手的熱門票券優惠碼抽抽樂活動。