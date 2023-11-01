旅展買單刷起來 銀行競推滿額回饋金

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國人疫後報復性出國旅遊，讓信用卡前三季簽帳金額年成長逾22％，即將登場的ITF台北國際旅展，更是信用卡兵家必爭之地，包括中信、永豐、兆豐、台新、元大、北富銀、合庫銀、一銀等發卡行都已摩拳擦掌，各針對機票、團費祭高回饋，盼藉旅展東風，再衝高簽帳金額。

中信銀除祭出展場刷中信卡單筆滿5,000元就有贈禮外，另中華航空聯名卡最高82折起、易飛網最高折2,000元。沒空逛旅展的人也可在11月6日前於旅遊平台、指定航空等刷中信卡登入，消費滿5萬元即有回饋。

永豐銀指出，旅展現場刷卡分期或單筆滿額有不同的回饋，最高2,000元。另今年底前在指定旅行社、航空等通路分期消費滿額，最高有1萬2,000元刷卡金。

兆豐卡在Klook上面買旅展門票就有優惠，兆豐Happy卡針對合作的旅遊通路有5％回饋，且12月底前到旅行社、航空公司、訂房網及飯店刷卡累積滿額最高有1,500元優惠，還可「同享」指定旅行社行程折扣，如易飛網、太平洋旅行社行程最高折2,000元等。

台新銀行說明，台新信用卡卡友加碼優惠，台新FlyGo卡旅遊預訂／海外消費，滿額最高8％刷卡金回饋、玫瑰Giving卡及Gogoro Rewards卡海外消費最高3％回饋；不分卡別在活動期間累計滿額最高回饋5萬元刷卡金；國際旅展單日消費滿6,000元有精選好禮，滿額最優贈Dyson吹風機。

LINE Bank每周五至用日快點卡綁LINE pay付款單筆滿千送50點，每周六、周日單筆滿2,000元抽最高100％點數回饋，逛旅展賺點數。

另外，銀行亦在旅展現場提供不同金額的回饋禮，多數與旅行相關，如旅行箱、旅行組等，亦盼藉旅展打打銀行知名度，並拉到一些想旅行的潛力客戶。