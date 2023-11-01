台灣大揪華納 共組影視基金

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台灣大哥大跨國產製影視內容跨大步！台灣大31日宣布與華納兄弟探索集團策略聯盟，輔以文策院的政府資源，共組台灣影視內容基金。據了解，基金規模設定為1億美元，聚焦影視相關領域之開發、產製及行銷合作打造台灣優質IP，並攜手拓展國際市場。

華納兄弟探索集團是全球大型娛樂媒體集團之一、具有國際通路及全球市場影響力，此次的合作，被視為是國內《文創法》修法後，國內國內電信業者與國際重量級媒體巨擘集團的第一宗合作案，意義重大。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大與華納兄弟探索集團事業布局高度互補，將展開長期、多面向、深度的策略合作，並推動台灣內容拓展國際市場。

台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君進一步指出，全球影視產業的競合關係日新月異，未來台灣大將透過用戶大數據的掌握，及旗下影音平台MyVideo在地行銷實力，結合華納兄弟探索集團製作原創內容及全球發行的經驗，輔以文策院的政府資源，精準投資優質作品，並推向國際市場。

台灣大哥大MyVideo自2018年起率先從電信影音平台跨足上游，陸續投資出品超過40部作品，台灣大未來將持續豐富旗下串流影音平台MyVideo內容，除透過此次與華納兄弟探索集團、文策院合作，促成本土影視內容鏈結國外市場，未來亦將與台灣大之前所投資的好萊塢最大經紀公司CAA（Creative Artists Agency）接軌，讓台灣影視內容有更多好萊塢曝光或合資機會，加速台灣影視產業國際化。

華納兄弟探索集團副總裁暨台灣商務長馬艷華表示，台灣內容創新多元，影視音產品在全球串流平台皆有亮眼成績，適逢修法帶來的利多，國際資本勢必更加看好台灣內容產業的發展，未來華納兄弟探索集團將提供國際級製作指導，以及全球性通路經驗，將旗下受全球觀眾喜愛的IP台灣化，透過此次合作，進一步促成台灣影視內容走向規模化，愈來愈有商業思維，不但具台灣文化也符合市場需求，讓各方有信心的不斷採購「台灣內容」。