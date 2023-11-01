電信業領投 促台流與國際競合

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被影視圈視為大金主的國內三大電信、美商華納等終於出手，籌組基金投資影視文化內容，推台流、造黑潮。繼中華電信24日宣布籌組30億元基金，台灣大哥大攜手華納兄弟探索集團也在31日宣布合組30億元基金，據了解，遠傳電信本周也將宣布籌組影視基金。

業界解讀，這些合作案的背後至少藏有三個貓膩，一是可望一舉解決影視圈資金與通路兩大難題，且增加內容產製量和提高製作規格，在韓國等多國早有電信業領投成功先例。

文策院董事長蔡嘉駿表示，在文創法修正後，投資抵減帶動企業進場投資，年底前至少會促成5檔文化內容產業基金成立，合計逾百億元，在民間資源與資金投入下，預估國內上億元投資的影視作品將從目前一年約5、6部，跳增至數十部。

二是這些電信大金主也是媒體大亨，旗下都有OTT等影視平台播出管道，需要大量、獨特內容打贏搶眼球大戰，隨著各自籌組基金組隊結盟，會不會形成排他性，改寫新競合規則還有戲。

業界比較台、韓成立影視基金做法，韓國振興院邀集金融機構、創投、電信業等成立基金，主要由金融業負責投後管理，投資銷售都是全面的；台灣由文策院邀集國內外電信、媒體集團等成立基金，電信、OTT產業競爭激烈，投資影視內容會不會優先考慮服務集團所需，形成排他性、局限性，是業界觀察重點。

三是美商華納首度參投台灣影視基金，具有國際通路及全球市場影響力，讓業界眼睛一亮。據傳，華納旗下的HBO MAX將於明年第二季登台，已開始購入「何百芮的地獄毒白」、「接招吧！製作人」等原創台劇全球版權，為進軍華人市場做準備。

華納兄弟探索集團副總裁暨台灣商務長馬艷華表示，集團將提供國際級製作及全球性通路經驗，將旗下受全球觀眾喜愛的IP台灣化，也期待透過合作讓台灣影視內容走向規模化、更具商業思維，不但具臺灣文化也符合市場需求，讓各方不斷採購台灣內容。