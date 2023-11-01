部會首長華麗轉身 政策更加分？

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明年1月13日是總統大選日，對於現任部會首長來說，是攸關去留的一役。有趣的是，私下和部會首長閒聊時發現，「去意堅決」者不在少數，有的想要含飴弄孫、有的認為天下人才還很多。但無論政黨輪替與否，換些「新面孔」或許可為政府帶來新的火花，甚至讓原先窒礙難行的政策出現轉機。

姑且不論明年選舉結果為何，目前由行政院長陳建仁領導的內閣成員，基本上都會做到明年5月19日，也就是新任總統正式就職的前一天。

蔡英文總統八年執政下來，因故換了不少首長，但也有不少人「屹立不搖」。主計長朱澤民就是個例子，他深受蔡總統跟歷任閣揆信任，當好當滿八年，惟他日前也於受訪時表態，自己不會再當主計長，誓言華麗轉身，「任期就是當到明年5月19日」，並認為天下人才很多，就算他不擔任主計長，也會有人能夠承擔重任。

另有部會首長談到是否退休，直言「差不多了吧」，認為部長兩個字給自己太多包袱，或許換一個新的人來面對，可以用新的思維處理既有問題。而他也給「未來部長」建言，那就是「一定要很耐罵」。

這幾天搭計程車的時候，司機不斷抱怨政府的政策，筆者無心一句「大哥你知道現在是誰當部長嗎？」大哥說「不知道，我只知道政策很爛！」說起來也蠻好笑，執政黨喊得再有感的政策，民眾卻不這麼認為，不禁也讓人思考，適時「轉身」會不會才是加分。

當然也有不少首長做得不錯，被看好可望繼續留任，不過因為選舉變數還很大，當事人都不敢鬆口，僅表示「會努力做好每一天」。

其實，不管未來是留任還是換人做做看，都希望受任命者可以跳脫原本處理事情的思維，為新的政府注入活水。當今有許多政策卡關，「人」恐怕是重要因素之一，期待明年5月20日後可以看到嶄新的內閣，也是讓民眾更有感的內閣。