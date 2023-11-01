日銀微調YCC 日圓失望重貶

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美元兌日圓匯率走勢

日本央行（日銀）31日公布利率決策，雖然決議允許殖利率曲線政策（YCC）有更多彈性，但由於調整幅度未如市場預期，使得日圓聞訊重貶，再度失守150關卡，日經指數由黑翻紅，上漲0.53％作收。

在日銀決議出爐後，日圓兌美元重貶逾1％，報150.65日圓兌一美元。市場預料，日銀的鴿派立場仍將耐心維持極度寬鬆政策。

根據決議，日銀將10年期公債利率目標仍訂為0％，但原本殖利率1％的強硬上限將調整為「參考」，一改先前嚴格捍衛上限的立場，被解釋為允許一定程度超過1％，並且挪除以無上限金額收購債券，以穩定債息水準的說辭。

日銀9人決策委員以8比1的票數通過此次調整。該央行在聲明指出，「以經濟和市場的高度不確定性來看，給予YCC政策更多彈性是合宜的。」

墨爾本Capital.com分析師Kyle Rodda指出，「這看起來很像日銀正採取很緩慢的步伐，以市場原本猜測的調整幅度來看，日銀的緩慢漸進令人意外。」

日銀決策委員會也決定調升通膨預期，本財年核心消費者物價指數（CPI）預估值由2.5％上調至2.8％，下個財年的核心CPI料上揚2.8％，遠高於3個月前預估的1.9％，2025財年的核心CPI由7月估的1.6％上修至1.7％，顯示符合撤出超寬鬆貨幣政策的條件已逐漸到位。

日銀總裁植田和男在會後記者會表示，將持續耐心地實施貨幣寬鬆，「我們仍沒有看見足夠的證據，支持我們有信心趨勢通膨將持續達2％」。他亦強調政策方面「沒有落後於趨勢的高風險」。

一如外界預期，日銀仍維持短期利率目標維持在負0.1％不變，日本10年期公債殖利率目標保持在零水位附近。

不過分析師認為日本已在預備邁向退場。瑞銀資產管理公司投資組合經理納許指出，「日銀將購買一些債券，但已不再是無上限的情況，他們已經攤牌，透過語言的調整，事實是他們已在拆除YCC。」

凱投宏觀分析師則稱，日本央行實際上已撤除YCC，最快可能明年1月放棄負利率。