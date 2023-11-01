天然氣業務疲弱 BP財報不佳

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受天然氣收益下滑拖累，英國石油（BP）第三季獲利僅達33億美元，不如市場預期。但該公司維持派發7.27美分股息與未來三個月回購15億美元自家股票的計畫不變。此外，隨著同業勁敵紛紛擴大頁岩油業務，BP也有意在美國陸上天然氣田組建合資企業，以增加產量並削減成本。

受財報表現不佳影響，BP周二盤中股價暴跌3.93％，每股報506便士，但今年迄今累漲4.62％。

BP10月31日公布財報顯示，上季營收從去年同期的580億美元跌至540億美元。上季基本重置成本利潤（該公司定義的淨利）為33億美元，雖高於第二季的26億美元，但不如去年同期的81.5億美元與市場預估的40億美元。

BP上季獲利不如預期，主因是天然氣業務疲弱，抵銷石油交易與煉油業務強勁表現。另一因素則是該公司減記美國紐約離岸風電項目資產價值約5.4億美元。

BP預估今年資本支出將達160億美元，位於先前預期的160億美元～180億美元的區間下限，而第四季煉油獲利率將「顯著低於」第三季。

去年第三季油氣價格飆漲，令能源巨頭獲利改寫新高。但隨著能源價格近日回落，BP勁敵埃克森美孚（Exxon Mobil）與雪佛龍（Chevron）上周發布的第三季獲利皆不如去年同期。殼牌（Shell）定於11月2日公布最新業績。

另一方面，路透社引述消息報導，BP近幾周與數家公司就合併海恩斯維爾（Haynesville）頁岩氣盆地業務進行談判。

此外，BP也考慮在德州鷹堡（Eagle Ford）盆地建立合資企業，但這些談判目前並不涉及到他們位於二疊紀盆地（Permian Basin）的業務。

透過組建合資企業的方式，BP不需砸下數十億美元進行收購，便能夠擴大業務規模、鑽探更多油井以提升產量，並與合資夥伴分擔成本。