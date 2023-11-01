三星晶片虧損縮小 復甦在望

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今年來三星記憶體晶片虧損縮小

三星電子上季（7至9月）營業獲利雖然年減77.6％，但與前一季相比增加將近2倍，且晶片事業虧損也較前一季縮小，令三星樂觀表示晶片市場已經觸底反彈，看好本季晶片需求持續復甦。

去年以來高通膨及全球經濟前景惡化打擊晶片需求，使晶片產業陷入前所未有的低潮。三星記憶體晶片滯銷造成今年第一季整體營業獲利季減85.2％，第二季營業獲利只較前一季成長4.7％，但上季卻締造262.6％季增幅，使營業獲利達到2.43兆韓元，優於分析師預期的2.30兆韓元。

三星上季營收年減12.2％至67.4兆韓元，雖低於分析師預期的67.8兆韓元，但優於三星預期的67.0兆韓元。

在三星核心事業當中，最受外界關注的記憶體晶片部門在上季虧損3.75兆韓元，與前一季虧損4.36兆韓元相比虧損縮小，且三星預期本季記憶體晶片需求進一步復甦。

三星表示，在中東戰爭及地緣政治風險籠罩之下，本季市場復甦依舊存在變數，但三星已觀察到需求復甦跡象，預期通膨降溫將助長消費者信心，再加上PC及智慧手機製造商陸續推出新品，都將刺激晶片需求進一步復甦。

手機方面，受惠於折疊手機銷售強勁，三星電子的行動和網路部門在第三季獲利3.3兆韓元，抵消半導體部門的大部分虧損。此外，高階智慧手機對LED螢幕的需求增加，三星顯示器業務也獲利1.9兆韓元。

三星預期本季記憶體晶片市場在年終購物季優惠促銷、消費電子新品上市及生成式AI應用日漸普及等多方激勵之下，市場需求可望回溫。

三星在發布上季財報前已表示，近日記憶體晶片部門收到越來越多客戶來信詢價，可見先前減產策略成功讓晶片庫存下滑，且三星推出的DDR5及UFS4.0等先進節點產品需求也持續擴大。

高盛於近日報告中預期記憶體晶片需求在未來幾季持續復甦，將為業者創造實質獲利。高盛將三星股票評等維持在「買進」，目標價設在93,000韓元。31日收盤三星股價下跌至66,900韓元。