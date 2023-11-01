車市疲弱衝擊 安森美股價跌逾兩成

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智慧電源與感測技術大廠安森美半導體（ON Semiconductor）30日公布第三季（截至2023年9月29日為止）財報，雖然當季營收和獲利優於華爾街預期，但由於公司對第四季展望不佳，導致安森美股價當日重挫21.77％。

安森美財報顯示，第三季營收21.81億美元，年減1％、季增4％，非依照一般公認會計原則（Non-GAAP）每股稀釋盈餘1.39美元，年減4.1％、季增4.5％。在財報公布前，Yahoo財經調查顯示，分析師預期安森美第3季營收、每股盈餘各為21.5億美元、1.34美元。

雖然第三季財報擊敗華爾街預測，但展望部分則讓市場失望，安森美預期第四季營收19.5億美元至20.5億美元，低於市場預估的21.8億美元；預期每股盈餘在1.13至1.27美元之間，也低於市場預估的1.36美元，且這還不包括汽車業需求放緩可能帶來的衝擊。分析師提醒投資人對此應保持謹慎。

綜合外媒報導，安森美高階主管30日在財報電話會議上表示，高利率恐將衝擊汽車業需求，歐洲部分車廠正在消化庫存。安森美執行長Hassane El-Khoury受訪時表示，第四季財測不如預期，主要是受到北美某家汽車OEM廠商影響。

分析師表示，在發表令人失望的財測後，安森美股價重挫並不令人意外，投資人很可能擔心該公司重返之前低迷的景氣循環。

CNBC引述Craig-Hallum分析指出，包括近期的UAW罷工、居高不下的利率、電動車需求低迷等，均可能會對安森美造成負面影響，對該公司而言，這將是艱困的一年，因此投資人應格外謹慎。