利空不斷 鋰礦股全倒

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高利率環境令電動車銷售前景蒙塵，促使相關企業下修財測，加劇市場對於電動車電池關鍵材料鋰短期需求下滑的擔憂，加上鋰長期來看恐怕供過於求，導致美國鋰礦股10月30日全面重挫。

全球最大鋰礦商Albemarle周一股價暴跌5.23％，同業勁敵智利化工礦業（SQM）大跌4.62％，Livent公司下跌3.11％，與美股大盤標普500指數收漲1.2％呈現明顯對比。

鋰礦股股價承壓，主要受三大利空因素影響。首先，美國車用晶片供應商安森美（On Semiconductor）30日發布今年第四季財測遠不如市場預期，該公司將原因歸咎於「北美某家汽車業客戶縮減下單」，投資人擔憂這可能是電動車需求疲弱的徵兆。

其次，電動車龍頭特斯拉主要電池供應商Panasonic在30日以「北美高價電動車需求放緩」為由，將自家能源事業部今年獲利預估下修15％至1,150億日圓，同時表示上季（9月底止）已削減汽車電池產量。

這加劇市場對於全球電動車買氣下滑的擔憂，導致特斯拉30日股價重摔近5％，每股報197.36美元，失守200美元關卡，電動卡車製造商Rivian股價也下挫1.81％至15.68美元。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）本月稍早便曾警告，美國借貸成本持續偏高，恐傷害電動車的需求。

最後，多位分析師預估鋰礦未來幾年可能出現供應過剩的情況，而這勢必不利於鋰價行情。數據顯示，第三季中國大陸電池級碳酸鋰現貨價格下探至每公噸16萬5,000人民幣（約22,561.63美元），跌幅高達45％。

美國銀行（BofA）分析師表示：「隨著鋰市場2023年轉為供應充足，2024/2025年可能呈現供應過剩，我們預計整個價值鏈將面臨一段時期的獲利壓力。」