通用妥協了 UAW罷工落幕

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國汽車工人聯合會（UAW）終於讓通用妥協，在30日達成初步協議成為大贏家，也是汽車工人經過多年薪資停滯後的重大勝利。

底特律三大車商全部同意給工人加薪逾三成，結束逾六周的歷史性罷工行動，但也因此背負沉重財務壓力。

通用執行長芭拉（Mary Barra）表示，期待所有人返回工作崗位。福特與斯泰蘭蒂斯分別25日和28日與UAW達成協議後，UAW又針對通用田納西州一座引擎廠發動罷工，影響其九座組裝廠生產而逼迫通用妥協。

三大車商同意在四年半合約裡平均加薪25％，若把提高的退休金和其他津貼計算，整體加薪幅度達33％。

UAW暫停罷工行動，等待工會成員投票通過其所達成的協議。

專家認為協議讓車商大幅加薪，限制雇用低薪臨時工而使成本大增，尤其UAW這次成功後增加其對資方投資決策的影響力，未來三大車商更難以跟沒有工會施壓的電動車商特斯拉和豐田等外國品牌競爭。

知情者指協議令通用勞工成本大增，未來四年半增加70億美元負擔。福特上周表示其每輛車的勞工成本將增加850到900美元之間。

雖然三大車商表示要轉向生產電動車，沒有關閉現有廠房的計畫，但是協議讓其面對衰退或新車款買氣放緩時，仍要維持沒獲利能力的工廠繼續運作。

汽車顧問公司Cox Automotive首席經濟師史穆克（Jonathan Smoke）說，三大車商很難把所有新增成本全部轉嫁給消費者，但還是會把部份成本轉嫁出去，並必須找出有效方法或進一步限量生產更昂貴車款等吸收勞工成本。

諮詢公司安德森經濟集團（AEG）執行長安德森（Patrick Anderson）指出，這次罷工的影響會延伸至汽車以外產業，因為工人能透過其所屬工會對資方施壓，去爭取大幅加薪等要求。