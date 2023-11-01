大基金二期 挺長鑫新橋增資

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大基金二期今年投資狀況

儘管面對外有美國制裁、內有行業不景氣的困境下，大陸今年仍舉國之力投資扶持半導體發展，象徵國家力量的大基金二期10月底再次出手，豪擲人民幣（下同）145億元，力挺記憶體生產項目長鑫新橋增資。

科創板日報報導，國家集成電路產業投資基金二期（簡稱大基金二期）在10月26日注資145億元，入股記憶體巨頭長鑫存儲關聯公司長鑫新橋存儲技術有限公司，並持股33.14％。

同時參與長鑫新橋增資的還有合肥鑫益合升科技，出資額再增139億元，持股比例達33.28％。長鑫芯安（合肥）企業管理則新注資103.96億元，持股33.57％。上述兩家企業與大基金二期總計向長鑫新橋增資390億元，長鑫新橋註冊資本從50億元增至439.24億元。

報導引述業內人士表示，長鑫新橋是在合肥空港經濟示範區的記憶體生產基地項目，起源於合肥市政府與長鑫存儲、華僑城集團、北方華創科技集團在2019年共同簽約，要打造合肥長鑫製造基地。該項目總投資超2,200億元，最重要的環節是長鑫12吋記憶體晶圓製造基地項目，總投資金額為1,500億元，是安徽轄區單體投資規模最大工業項目。

報導表示，此次融資有望加速長鑫擴產流程，且包括上游設備、材料、封測等整條產業鏈都將受益。目前長鑫合肥半導體製造廠一期近滿產，二期主打提升設備國產化率，因此正在與華海清科、中微公司、北方華創等洽談，且擴產有望給廣鋼氣體、雅克科技等廠商帶來機遇。

值得關注的是，此為大基金二期時隔兩個月再次有大規模投資動作，上次大基金二期在8月約有兩次出手，參與半導體大廠華潤微與士蘭微關聯公司的增資。且今年以來，大基金二期投資力度與規模有愈來愈大的趨勢，或許反映對產業即將觸底反彈的看好。例如在記憶體領域，韓國巨頭三星與SK海力士第三季的虧損幅度都大幅縮小，業內有觀點認為這代表記憶體市場將復甦。

9月時市場也有消息傳出，大陸正籌劃大基金三期，融資規模可能超越前兩期達到3,000億元，或許聚焦投資晶片製造設備等當前受到美國重點制裁領域。大基金一、二期成立時間約隔五年，大基金二期成立至今近四年。