APEC峰會 李家超確定無法出席

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亞太經濟合作會議（APEC）將於11月中旬在美國舊金山登場，外媒報導，受到美國制裁的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和香港特首李家超幾乎肯定無法出席。香港政府10月31日回應，已按慣例收到東道主邀請，惟由於日程事宜，李家超未能親身出席會議。

美國之音報導，負責APEC事務的美國高級官員莫瑞（Matt Murray）30日表示，美國已邀請APEC所有成員參加本次領導人會議，但部分受到美國制裁領導人的「適當代表」正在商討之中。對於普丁和李家超是否受邀APEC峰會，莫瑞強調，拜登政府將遵守美國法律和規定。

對於各界關注的「習拜會」，莫瑞透露，中美雙邊正朝向美國總統拜登和中國國家主席習近平在APEC峰會期間舉行會晤推進，但相關細節仍在研擬中。此外，APEC的21個成員經濟體將討論一系列議題，包括能源安全、永續農業食品、女性經濟賦權和衛生健康等。

俄烏戰爭自2022年2月爆發後，美國隨即對普丁實施制裁，國際刑事法院（ICC）也於2023年3月對普丁發出逮捕令，美方對此表示歡迎。香港方面，美國於2020年「港版國安法」生效以來，對多名香港政府官員實施制裁，包括時任保安局局長的李家超。遭美國政府制裁者，均無法入境美國。

對此，香港政府10月31日表示，已按慣例收到東道主邀請，惟由於日程事宜，李家超未能親身出席會議，將由香港財政司司長陳茂波代為出席。

香港當局強調，香港一直以正式及單獨成員身分參與APEC事務，將善用自身在「一國兩制」下的獨特優勢以及作為國際貿易和金融中心的地位，以期推動亞太區內經濟合作。