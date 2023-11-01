打造亞歐黃金通道 陸建新疆自貿區 將設3大片區

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大陸拓展自貿區再傳新進展。大陸國務院10月31日公布「中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案」，擬充分發揮新疆「五口通八國、一路連歐亞」的區位優勢，探索外貿創新、特色產業、金融服務、聯通歐亞物流樞紐等領域的發展，並將設立烏魯木齊、喀什、霍爾果斯三大片區。

新疆早在2015年就爭取設立自貿區，此次公布總體方案後，也成為大陸西北首個自貿區。新華社報導，根據方案，新疆自貿區的發展目標，旨在打造促進中西部高品質發展的示範區，服務「一帶一路」核心區建設，助力創建亞歐黃金通道。

方案提出，將賦予新疆自貿區更大改革自主權，深入開展差別化探索，培育壯大特色優勢產業，打造一流營商環境、提升貿易便利化水準、做大做強傳統優勢產業、強化與周邊國家經貿合作等25個方面的具體舉措。

根據方案，新疆自貿區將涵蓋三個片區：烏魯木齊片區134.6平方公里、喀什片區28.48平方公里、霍爾果斯片區16.58平方公里。

在片區發展方面，烏魯木齊片區依託陸港空港聯動發展區位優勢，加強陸港型國家物流樞紐建設，重點發展國際貿易、現代物流、先進製造業等新興產業，積極發展科技教育、文化創意、金融創新、會展經濟等現代服務業，打造與中亞等周邊國家交流合作的重要平台。

喀什片區依託國際貿易物流通道優勢，重點發展農副產品精深加工、紡織服裝製造、電子產品組裝等勞動密集型產業，積極培育國際物流、跨境電商等現代服務業，打造聯通中亞、南亞等市場的商品加工集散基地。

霍爾果斯片區依託跨境合作及陸上邊境口岸型國家物流樞紐等優勢，重點發展跨境物流、跨境旅遊、金融服務、展覽展示等現代服務業，強化跨境經貿投資合作。

方案還提到，支持新疆自貿區承接中東部先進裝備製造業產業轉移。將建設國家戰略性礦產資源基地和有色金屬產業基地，並加快形成先進製造業集群，並發展新能源汽車零部件配套產業。此外，還要拓展通用航空商業化市場，推進相關基礎設施建設。