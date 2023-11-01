陸鋰資源雙雄 Q3獲利銳減

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一年來大陸電池級碳酸鋰均價走勢

大陸鋰資源雙雄：贛鋒鋰業、天齊鋰業近日先後公布2023年第三季財報，期內淨利分別銳減逾9成、逾7成。其中，贛鋒鋰業第三季營收年減42.77％至人民幣（下同）75.37億元，淨利年減97.88％至1.6億元。

天齊鋰業第三季營收年減17.14％至85.76億元，淨利年減70.89％至16.46億元。

受到第三季業績銳減影響，贛鋒鋰業A股10月31日股價收跌3.17％至44.28元，H股當日股價收跌12.2％至港幣28.05元。天齊鋰業A股、H股當日股價分別收跌1.61％、3.76％。

上海鋼聯數據顯示，大陸電池級碳酸鋰均價10月31日每噸下跌1,000元，跌至每噸17.2萬元，續創一年來新低。市場分析，贛鋒鋰業的業績與碳酸鋰價格走勢呈現高度正相關。

界面新聞報導，贛鋒鋰業前三季營業成本年增超過7成，達到212億元。該公司表示，主要是期初原物料結存成本較高，導致本期產品成本相對偏高。另外，該公司前三季資產減損損失較2022年同期擴大約40倍，損失額達9.52億元。贛鋒鋰業指出，主要是受到鋰產業週期性影響，對存貨進行減損測試提列存貨跌價準備所致。

華泰證券分析，除了鋰鹽價格下滑對贛鋒鋰業的業績造成負面影響以外，鋰精礦（碳酸鋰等鋰鹽的上游原料）價格下跌，也直接導致該公司對聯營企業、合營企業的投資收益較2022年同期明顯下降，主要顯現在Mt.Marion澳洲鋰礦計畫上。

另一方面，天齊鋰業指出，整體而言，儘管鋰價存在週期性的價格波動風險，但下游終端特別是電動車及船、儲能產業未來的高成長預期，以及相關政策的傾斜是客觀存在且可合理預期的。因此從中長期來看，該公司認為鋰產業基本面在未來幾年將持續走俏。

澎湃新聞報導，中國有色金屬工業協會10月30日舉行第三季記者會，該協會副會長陳學森表示，隨著海內外上游原料新產能的釋放及下游需求成長放緩，碳酸鋰價格下跌是趨勢，對於自有資源的鋰鹽生產商而言，目前的利潤仍非常可觀，但與2022年超高價位相比價格下跌，因此企業利潤下降也是正常。至於外購資源或是在2022年高位買料的資源企業，有些可能處於虧損邊緣。