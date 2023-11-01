阿里：魔搭躍陸最大AI開發者社群

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

阿里巴巴持續布局人工智慧（AI）領域，集團主席蔡崇信10月31日於杭州出席2023雲棲大會時表示，阿里於2022年發表的AI開源社區「魔搭」，至今已經聚集270萬名開發者和2,300多個優質模型，下載量超過1億次，成為大陸規模最大、最活躍的AI開發者社區。

阿里巴巴港股10月31日收盤報港幣80.05元，全日下跌2.2％，該股年內至今累計跌幅9.7％。

綜合陸媒報導，蔡崇信在會上表示，智慧化時代正在開啟，AI將成為各行業新型生產力，目前大陸80％的科技企業和一半的大模型公司都跑在阿里雲上面，「阿里雲希望成為AI時代一朵最開放的雲，幫助各行各行業，特別是中小企業把壓力轉化成為巨大的生產力。」

阿里雲於7月表示，在大陸率先推出針對Meta旗下開源大模型Llama2全系列版本的訓練和部署方案，支持開發者在阿里雲上打造專屬大模型。9月中旬，阿里雲再宣布「通義千問」大模型已首批通過備案，並正式向公眾開放。

蔡崇信10月31日指出，從2009年創辦阿里雲開始，堅信不開放就沒有生態，沒有生態就沒有未來。同時始終在攀登技術的高峰，因為只有站在更先進更穩定的技術能力上才有開放的底氣。

阿里在約一年前的2022雲棲大會杭州上，由阿里達摩院聯手CCF開源發展委員會共同推出AI模型社群「魔搭」ModelScope，旨在降低AI的應用門檻。

達摩院指出，希望透過模型即服務的概念，實現「AI for Everyone」。無論是AI興趣者、使用者、開發者或研究人員，都能夠在魔搭社區，很好的使用模型解決實際的問題。

魔搭社群模型具備豐富中文特色，公開資料顯示，首批上架模型超過300個，涵蓋視覺、語音、自然語言處理、多模態等AI主要領域，涵蓋任務超過60個。上架模型均經過專家篩選和效果驗證，包括150+SOTA模型和十多個大模型，均已開源程式碼或開放使用。