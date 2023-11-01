順豐前三季淨利 攀新高

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大陸快遞業巨頭順豐控股10月30日晚間公布，2023年前三季營收年減5.09％至人民幣（下同）1,890.12億元，但是在聚焦核心物流策略下，前三季淨利年增40.08％至62.64億元，創上市以來同期新高。

不過，順豐控股A股10月31日股價未受業績創新高激勵，當日股價收跌4.15％至39.3元，且半年來股價累計下跌29.09％。

界面新聞報導，順豐控股自2020年成立加盟制快遞業務「豐網速運」，以及推出電商件產品特惠專配後，收益直線下滑，加上其他因素，順豐2021年第一季巨虧9.89億元，股價大受影響。直到2021年下半年起，順豐的低毛利特惠專配就逐步退場，「豐網速運」也放慢步調。

2023年5月，順豐控股把「豐網速運」賣給同業極兔速遞後，進一步收緊經濟性快遞業務的占比，單票（即運送一個包裹）價格也逐漸修復，而高毛利件量占比提升助長經營效益。順豐6月至9月的單票收入都維持在16元以上，與2022年同期相比呈現成長趨勢，且9月單票收入進一步提升至17.21元，年增7.23％。

順豐控股近日提出三大重點：一、快遞滲透到愈來愈多的生活消費情境，時效件不僅包括商務文件寄送，其中還有一半來自服裝鞋帽、美妝等消費性商品。二、生產製造業的新模式催生快遞需求，例如柔性供應鏈使得小量、多次生產成為可能。三、電商平台不斷轉型，例如從境內電商到跨境電商業務，這使得順豐全產品線能夠獲得更多機會。