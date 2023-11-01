雙十一購物節 跨境包裹衝510萬件

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雙十一購物節將至，財政部關務署統計，2015年至2018年，每年11月報單量都以20％的增速成長，2020年11月的671萬筆更來到高峰，但近兩年網購進入高原停滯期，估計今年11月報單量會和去年差不多，介於500萬件至510萬件。

關務署統計，2019年至2022年全年報單量大致介於5,500萬件到6,500萬件，其中大陸的占比約83％～88％；對應徵稅金額來看，相關年度介於231億元至360億元，其中大陸占比約4成。

關務署表示，以各年月平均報單量來看，可發現11月因為雙十一的關係，使得報單量通常會較高，去年11月報單量508萬件、徵稅金額21.4億元，其中有8成報單量來自大陸、占徵稅金額比重為44％。

針對雙十一跨境網購熱潮，關務署提醒，民眾跨境網購進口物品常以快遞或郵寄方式運送至台，但部分定有輸入規定的貨品，例如食品、健康食品、藥品及動植物產品等，須經相關主管機關同意或查驗、檢疫合格，才能進口。

關務署表示，跨境網購一定要確認各貨品主管機關輸入規定，以免因未取得輸入許可文件無法立即提領貨品，甚至須依規定將該貨品退運或遭主管機關裁罰。

此外，為防杜民眾遭冒名報關，關務署持續精進「預先委任報關」措施，至10月30日為止，預先委任人數已近97萬人，占實名認證App使用人數的逾16％；預先委任簡易報單數也顯著增加，實名認證報單比重已逾3成。

關務署提醒，實名認證App今年8月升級至「預先委任3.0」，針對曾有違規進口紀錄、多次未以實名認證App回復確認委任關係，或該App帳號使用異常等高風險進口人，強制納入預先委任名單。這類進口人需先確認委任關係，海關通關系統才會接受其進口貨物申報。