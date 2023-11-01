美元保單宣告利率 向4％看齊

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11月壽險公司宣告利率調整

壽險公司11月宣告利率已陸續出爐，國泰人壽、遠雄人壽11月調升宣告利率，宣示美元保單宣告利率往4％看齊，遠雄最高已調升到4％，國壽最高拉上3.85％，在國泰、遠雄帶頭效應下，預期12月將帶動其他壽險逐步調升宣告利率。

現行市場上美元保單宣告利率最高是台灣人壽，6月新推出的美元利變型保單，宣告利率拉到4％，7月～9月雖全球、台新、中國等壽險公司急起直追，但仍未突破4％大關，10月各家壽險幾乎按兵不動，但宣告利率低，導致解約增加，不利壽險現金流，因此11月開始壽險公司逐步升息「留客」。

至31日晚間已有九家壽險做出決議，龍頭國壽帶頭調升宣告利率，全面調升新台幣及美元商品宣告利率約5個基本點～10基本點（1基本點等於0.01個百分點），現售新台幣最高宣告利率從2.25％，11月調升到2.3％，現售美元的宣告利率最高則從3.8％，11月升至3.85％。

國壽表示，觀察區隔帳收益表現平穩，且已累積一定收益，11月在穩定收益率可支撐下，決議適度全面調升新台幣及美元商品宣告利率5個基本點～10基本點，將獲利與保戶分享，同區隔帳戶中同類型的現售、停售商品，也採調整幅度一致的作法，公平對待每一位客戶。

遠壽11月決議調整現售保單11張商品，調升新台幣五張保單、六張美元保單各5個基本點，其中美元保單最高宣告利率拉到4％，也是台壽6月推出新保單後，第二家將美元宣告利率拉到4％，另新台幣保單最高也拉到2.6％。

11月包含中國、元大、全球、富邦、南山、三商、台新、台灣等八家壽險暫時按兵不動，但有公司11月打算推出新保單，宣告利率雖只有3.95％，但內部報酬率（IRR）將拉高，部分公司主力保單宣告仍在3.8％到3.9％，12月多家是業務競賽月，不排除會再放大招，進一步拉高宣告利率或推出強力吸金保單。