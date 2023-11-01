美元優存利率 11月衝上5％

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銀行最新美元優利定存方案

各銀行前一期美元定存優惠利率專案已到期，利率多在5％以下，最新一期11月開打，利率衝高到5％，包括台新銀行、台北富邦銀行、凱基銀行都祭出5％以上優利專案，搶一波升息尾端的美元資金。

為留住客戶、尋找高資產潛力戶、搶美元增加存放利差等，銀行不定期會推出高利優存方案，10月底前的美元優利定存利率多在4.3％～4.85％之間，11月起新專案衝上5％，包括台新銀、凱基銀、北富銀等最新美元定存優利方案都可見5％以上，其中以台新銀最高、達5.3％。

台新銀11月推出的美元新方案，不論新客戶或既有客戶，只要資金來源符合活動條件，美元定存年息最高可達5.3％。且以美元新資金、換匯資金或保險或投資返還的資金皆可受理，單筆承作門檻只要美元1,000元，提供美元3個月期年息5％、6個月期年息更高達5.3％。

北富銀11月的新方案，可透過行動銀行APP或分行臨櫃承作美金優利定存，1個月5％（限臨櫃）、3個月4.7％、6個月4.5％的美元優利；凱基銀採限量的美元高利定存方案，新客戶以新資金承作6個月期美元高利定存，年利率5％，試算1萬美元6個月約可領到新台幣8,100元利息，較一般牌告利率多出2,187元。

北富銀表示，雖然美國聯準會升息已來到尾聲，可能抑制後續美元兌主要貨幣的利差優勢，但美國通膨風險仍未完全排除，預估利率仍將維持於高檔較長期間，致美元利率相對主要國家利率仍然較高，加上後續包含地緣政治、油價、風險市場等不確性仍高，避險需求亦將有助於美元維持相對強勢。

在外幣的配置上，可依照需求配置較高比例的美元，明年日本央行有可能結束負利率政策，且同樣具有避險性資產的特性，將使日圓有走強機會，也可分批布局。

凱基銀行建議，把握機會布局美元存款，有利創造低風險的穩定收益，尤其有出國需求民眾更可多利用換匯優存優惠。