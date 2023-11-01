買氣不減 外溢保單前三季年增48％

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今年壽險保費收入衰退逾17％，但外溢保單卻逆勢成長。據金管會統計，前三季外溢保單新契約保費163.6億元，年增48％，三大銷售外溢保單的壽險公司積極搶市占，新契約保費由國泰人壽連續兩季拿下「外溢保費王」，保費亞軍南山人則以件數取勝，搶下「外溢件數王」。

國人疫後健康意識抬頭，外溢保單近年成為各家壽險兵家必爭之地。據保險局統計，前九月外溢保單賣近85萬件，件數與去年同期相差不多，前九月新契約保費收入163.6億元，年增52.8億元。

外溢保單市場是四大壽險競爭激烈，即國泰人壽、南山人壽、富邦人壽及新光人壽，四家的件數及新契約保費通常就逾9成。前九月新契約保費國泰人壽以87億元拿下「外溢王」，南山壽約45億元居亞軍，富邦人壽約21億元第三名。

從件數來看，前九月南山壽45萬件最多，國壽29萬件第二名，第三名是富壽近6萬件，新壽也有逾3萬件。

依外溢機制類型不同，外溢保單可簡單區分為三種，一是以運動習慣折減保費或增加保額的「健走型」保單，通常是由保戶穿戴智慧型裝置，每天或每月走路步數達到與保險公司約定的數據，就可以獲保費折減或增加保額、現金回饋等；二是以體況數值折減保費或增加保額等的「健檢型」保單，主要是保戶若定期健檢或檢測，相關數值在保單約定的範圍內，就有回饋機制；三是提供其他非現金方式來給付促進健康的「健康管理型」保單。