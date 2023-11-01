新增284家上市櫃董事酬金 明年全都露

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肥貓董事皮繃緊，金管會修法擴大三種上市櫃公司也要揭露個別董事酬金，證期局副局長黃厚銘指出，包括公司治理評鑑結果落在倒數二個級距、公司賺錢基層員工薪資卻沒增加、公司獲利衰退但董事卻加薪者，明年公布今年年報即適用新規定。

以去年年報數字計算，共新增284家，再加上符合原本六項強制揭露的724家上市櫃公司，估計將有1,008家肥貓董事現形。

另外今年9月上櫃公司明揚發生大火，造成員工與消防員重大死傷後，金管會也採納消防署的建議修正法規，要求公開發行公司揭露當年度火災件數、死傷人數及占員工總數比率等，期望促使企業提升消防安全管理，亦即增列明揚條款。

黃厚銘表示，為提升上市櫃公司董事酬金資訊的透明度，金管會8月公布「公開發行公司年報應行記載事項準則」及「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」修正草案，擴大上市櫃公司應揭露個別董事酬金範圍。

依現行規定，只要符合六大條件，包括近三年虧損、董事持股連三個月不足、任三個月董監事平均設質比超過5成、全體董監事領取酬金占該公司稅後逾2％、公司治理評鑑落在最後一級、基層員工平均數低於50萬元者。就需強制上市櫃公司揭露個別董事、監察人酬金，而非是採取級距式揭露。若以去年股東會年報上，已有724家強制揭露。