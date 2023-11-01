中信金、台壽 獲四座運動企業認證

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助攻台灣體壇，打造樂活職場，中信金控致力推廣運動文化，31日金控與旗下子公司台灣人壽、台壽台南職場及台壽嘉義分公司，獲教育部體育署頒發「運動企業認證」殊榮，運動推廣成效獲政府肯定。

授證典禮由教育部部長潘文忠頒獎座給中信金控行政長高人傑及台灣人壽公關部副總經理孫紀蘭。高人傑表示，中國信託持續守護員工健康並支持台灣體壇發展，除長期支持多元運動產業，也透過各類運動社團、活動及競賽，鼓勵員工享有健康的樂活人生。「運動企業認證」開辦八年來，中信金、中信銀與台壽已累積抱回15座認證標章，推廣運動之用心備受肯定。

為鼓勵員工養成運動習慣，在台北市南港區的中信金融園區及內湖區中國信託行政大樓分別設置600坪五星級休憩空間，包括健身房、飛輪教室、韻律教室、游泳池、多功能球場、高爾夫球模擬練習室、乒乓球室等多元運動設施，開設26個體育類社團，每月辦理逾百堂運動課程。

中信金融園區更不定期變身運動樂園，戶外大螢幕轉播棒球、籃球及電競賽事，號召員工及民眾同樂，每年年底搭建滑冰場，員工及眷屬可搶先體驗，一般民眾也可免費使用，迄今累積逾26萬人次悠遊冰上。

台壽獨創健康管理TeamWalk APP鼓勵員工走向健康，去年至今年舉辦跨年度「TeamWalk台壽群龍盃」線上運動會，各單位組隊參賽，養成日行7,500步運動習慣，累計步數共15億步，相當於環繞台灣逾1,000圈，減少碳排放21萬公斤；連續舉辦12年祖孫三代健走，迄今逾1,100萬人次參與、健走距離累積共40萬公里，相當於環繞臺灣362圈；每年夏天發起「健康動動苗條班」，三年來累計步行超過2億步。

中國信託積極推動企業運動文化，更樂於扮演助攻台灣體壇的幕後推手，不僅是首家投入五級棒球運動推展的企業，力挺少棒、青少棒、青棒、成棒及職業棒球隊，更獨家冠名贊助今年第五屆世界棒球經典賽等重要國際賽事，以實際行動力挺國球。