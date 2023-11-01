國壽領先業界 迎接氣候變遷挑戰

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國泰人壽以「零碳營運轉型」及「低碳投資配置」兩策略，展開氣候變遷三大關鍵行動，獲選投資人議程「投資人氣候行動計畫」最新標準的最佳實踐案例，更是首批加入「Nature Action 100」倡議的參與者，並推動結合單位營運用電的「內部碳定價」機制，激勵所有部門單位累計內部碳費基金，續投入零碳營運轉型計畫，國壽總公司內勤員工活動期間較去年減碳達35噸。

「投資人議程」倡議是由聯合國責任投資原則（PRI），及亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）等七個國際組織所推動。國壽於「低碳投資配置」氣候策略下，展開擴大低碳綠能投資，至去年投資金額為2,222億元、同時制定逐步撤煤計畫，規劃於2040年起不再新增投資煤炭營收超過5％的煤礦業、煤礦鐵路運輸及煤炭輔助服務及未積極轉型燃煤發電業者，另建立管理政策控管毀林風險等多項行動方案，且依據國際準則規範「氣候相關財務揭露」（TCFD）框架，強化永續報告書的揭露。

「投資人議程」倡議指出，國泰在「投資」及「投資人揭露」兩個領域採取多項先進實務作為，因此於今年9月獲選為「投資人氣候行動計畫」最新標準的最佳實踐案例。

國際第一個以自然為議合主題的投資人倡議活動Nature Action 100正式於9月18日發布，國壽成為首批參與及台灣唯一簽署支持加入的金融機構，期望與190家國際機構投資人共同對「自然棲息地的退化及生物多樣性的喪失」，與有重大影響的100家來自食品、化學、林業與製藥等產業的公司進行議合，鼓勵公司採取更具積極的行動，來保護及恢復自然與生態系統，降低其財務風險。

國壽也將內部碳定價理念設計運用在今年「節電減碳活動」機制，各單位相比去年同期減碳噸數乘上每單位碳費，依此公司提撥部分比例作為減碳單位運營經費，其餘用於零碳營運轉型計畫的基金。國壽總公司內勤員工活動期間較去年減碳35噸，相當於逾230棵樹的碳吸收量。