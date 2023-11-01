板卡廠 迎今年最後出貨高峰

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顯卡市況展望

進入下半年以來，顯卡市場復甦動能逐步顯現，為台系板卡廠帶來第三季逐月走升、單季營收站高的表現。然時序進入年底前庫存盤整促銷季，板卡業把握歐美長假前完成最後一波鋪貨，為明年首季報到的新品備戰，屆時亦可望隨板卡傳統小旺季效益，拉抬板卡業者營運動能增溫。

不僅是華碩、技嘉及微星等三大板卡廠，第三季板卡出貨動能皆有所增溫，二線廠如麗臺、撼訊及華擎、映泰等，該季在顯卡或含括主板的板卡業務，亦多有優於預期的動能，推升各家營收有逐月走升表現。

外傳輝達（NVIDIA）規畫將推出的GeForce RTX 40系列顯卡，含括至少三款的RTX 4080／4070系列Super版新品，預計發表時程可能落在明年初的CES 2024前後，且最快第一季就會啟動新一波產品週期。惟目前輝達及合作品牌業，皆尚未公布相關新品規格及銷售時程。

手上顯卡產品以輝達居多的華碩、技嘉、微星和麗臺等，多不看衰下半年顯卡市況，預期傳統電競旺季仍將挹注顯卡業務動能優於上半年。

另方面，現階段供應十分吃緊的RTX 4090高階顯卡，在中國消費市場有否列入美方出口管制中的消費品豁免清單，通路端並未收到品牌業者明確通知，但能確定的是，近兩周來，中國通路端對RTX 4090的拉貨需求確有增溫，品牌廠亦正積極調配可分銷的極少庫存以供貨。但至於會不會帶動部分超額利潤顯現，板卡業者多持平常心。

中國通路端缺貨的不僅是輝達高階RTX 4090、4080系列顯卡，超微的Radeon RX 7900 XTX高階顯卡，現階段也是一卡難求。

超微今年針對RX 7000系列顯卡定價策略積極且彈性，有利AMD顯卡擴張市占，亦為台板卡廠中，以AMD架構顯卡為主的撼訊、華擎及映泰等業者，在板卡市況回溫之際，挹注出貨動能。

展望第四季，法人預期板卡廠11月進入下一波出貨高檔後，12月將因出貨周數減少，加上盤整庫存及認列存貨跌損，對板卡業務有所影響，惟整體營運下半年優於上半年的步調依然可期。