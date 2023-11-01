凌陽多元布局 抵禦車用逆風

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電動車市場成長趨緩，惟IC設計廠凌陽持續衝刺車用晶片市場滲透率。據調查指出，美國98％車主已具備Display Audio手機跟車機互聯功能，未來也將會成為汽車標配；凌陽三年前提出Plus One概念，打造客製化晶片，並加入運算功能，第三代12奈米晶片更整合AI，並通過客戶驗證。

車用三大產品線涵蓋智慧座艙、輔助駕駛及車用聲學；凌陽指出，車用智慧座艙一直是公司銷售主力，主要專案如資訊娛樂系統（Infotainment）、Display Audio、手機與車機互聯等，往後也會連接時速表及抬頭顯示（AR Hud）。

另於輔助駕駛部分，雖目前Level 3自動駕駛仍屈指可數，汽車駕駛輔助仍是未來主流，凌陽專注自動泊車輔助系統（APA）及駕駛監控系統（DMS）。

其中，APA只需四個全景監視系統魚眼攝影機，且可在低光環境下運作，適用於各種停車場所。DMS則由車內鏡頭偵測駕駛人身體狀況（血壓、呼氣頻率），若有危險駕駛行為（滑手機、打瞌睡）即發出警示音提醒，提高行車安全。

凌陽將目標鎖定在1,000～1,500cc中小型車種，並積極開發中國大陸外銷車市場，將為下沉市場之受惠車種。

凌陽三年前引入Plus One概念，將需要先進製程及成熟製程之晶片分開，拆分為計算（Computing）和外設（Peripheral）兩個部分。計算部分為C Chip，外設部分則成為P Chip。凌陽將C Chip出售予客戶，並使用自己的開發能力將其整合成完整的晶片。

第一代28奈米的C Chip，已應用在工業電腦等多種場景；第二代12奈米產品，更將AI整合至晶片，已送驗證通過；客戶將應用在掃地機器人、割草機、無人搬運機等，其中，搭載該晶片的掃地機器人，預計會在今年雙十一推出。

凌陽透露，除了IC設計服務外，累積超過三十年的IP也是門生意，包含資訊傳輸IP、影音IP等；台灣、中國皆有合作的晶圓廠，目前做到最新製程為12奈米，並且已經占營收比重1成左右。