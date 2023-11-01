衝雙11 中華電網路門市喊加碼

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中華電信舉辦「雙11狂Buy購物節」加碼優惠，11月1日～11月15日網路門市申請精采5G月繳1,399元以上指定方案，搭配Android指定熱銷機型SAMSUNG Galaxy Z Fold5 12G／256G、SONY Xperia 5 V等，除享購機折價1,111元及Google One 100GB 12個月免月租，再加碼贈Hami Point 1,111點，相當於雙11購機優惠現享3,000元。

申請指定方案同享折價優惠，亦可0元入手OPPO Reno10 Pro 12G/256G、精品家電Dyson V12s乾濕全能洗地吸塵器或iRobot i3+掃地機器人，還可抽價值50,000元東北亞航點雙人來回機票、價值16,000元雄獅旅遊券、11,111點Hami Point等豪禮。中華電信亦舉辦「iPhone 15全系列新機百萬Hami Point 送果粉」兩階段抽獎活動，總價值達110萬元。全新「VIP電子會員卡」提供VIP會員一站式查詢VIP等級、累計帳金、點數等服務。

中華電信網路門市與APP同步推出國際漫遊快閃優惠，11月1日～11月8日日本8天5GB限時優惠價388元、11月9日～11月15日東南亞30天20GB 588元。

中華電信網路門市11月15日前申請行動、寬頻與MOD指定方案，即可抽「同約期月租費等值最高Hami Point 6萬點回饋」、11,111點Hami Point及2024台北國際電玩展門票等好禮。網路限定加碼優惠，包括新申請/升速/續約HiNet光世代加碼抽PS5遊戲機光碟版與6,000點Hami Point，光世代加購寬頻加值服務再抽Hami Point 1,111點、MOD家速方案2.0最高贈Hami Point 2,700點。