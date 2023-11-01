PChome 24h 雙11布局砸重本

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網家旗下PChome 24h大動作布局雙11檔期商機，位於林口全自動物流園區今年首度加入雙11營運、豪推揪團PK戰最高18％回饋以及星展PChome聯名卡最高回饋上看38％，集團執行長暨網路家庭總經理張瑜珊樂觀看待今年雙11檔期業績相較去年力拚雙位數成長。

PChome 24h今年雙11檔期、物流配送砸重本，林口A7智慧物流園區搶在10月底全樓層啟用，商品上架與揀貨都可用自動化方式取代人力，不僅備貨空間增加，出貨產能也大幅提升，統計至目前A7園區出貨占比已達整體訂單58％，大幅提升雙11檔期的備貨與出貨效率。

張瑜珊說，網家今年的倉儲樓地板面積較去年增加26％，旗下網家速配今年也擴大配送服務範圍，目前已涵蓋北中南共計9縣市70個行政區，近期再攜手Uber Direct合作雙北配送，並特別與7-ELEVEN推出大材積取貨服務，為物流最後一哩路再添兩大生力軍。

網家上半年稅後虧損2.07億元、每股虧損1.65元，對於第四季業績展望，張瑜珊表示，今年以來3C商品消費買氣低迷，3C銷售又占PChome 24h整體銷售占比高達7成，使得PChome 24h整體業績受到影響，然9月返校商機加上iPhone 15新機熱銷，帶動網家「前幾個月業績已咬住重回成長軌道」。

張瑜珊重申，下半年將力拚重回成長軌道，希望第四季買氣持續回籠。

PChome 24h 31日宣布雙11的八大優惠攻略，包括全站500萬種商品海量優惠，豪撒千萬折價券現領不用搶，日前暖身活動全站訂單數周對周雙位數彈升，累計至31日上午9點，揪團PK戰的累積金額已來到2,354萬元，個人排行前三名累積回饋金額已超過百萬元，近一周3C家電消費業績成長超過35％，百貨部份，在國旅風潮帶動下，戶外、電子票券、衣鞋包錶銷售暢旺，電子票券繳出逾46％的年成長，行李箱更成長2.5倍，香氛品牌逾4倍增長、醫美保養年增逾7成。