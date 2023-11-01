明泰前三季EPS 0.92元

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網通廠明泰公布第三季財報，其中，前三季稅後純益為4.96億元，較去年同期的6.92億元衰退28.32％，市場法人認為，網通產業目前仍處於中下游庫存去化階段，明年產業整體回穩，將有利該公司明年營運回升。

明泰前三季合併營收為214.76億元，較去年同期下滑11.96％，前三季稅後純益為4.96億元，較去年同期衰退28.32％，前三季EPS為0.92元，也低於去年同期的1.28元。

今年上半年全球網通產業仍維持相對穩健，不過由於經濟情況持續下滑，進入下半年之後，全球網通市場重心，包括美國、歐洲及以東南亞為重心的新興市場，也先後進入去化庫存階段，也開始逐月、逐季影響國內網通廠的營運表現。

以明泰來看，該公司今年1至5月時，累計營收均較去年同期呈現雙位數成長，但進入6月之後，單月營收相對去年同期開始由成長轉為衰退，6月至9月單月營收相對去年同期的衰退幅度多在三至四成水準，下游去化庫存、拉貨明顯縮手的情況下，累計營收也由年成長轉為衰退。

市場分析師指出，網通產品在歐洲市場最先出現庫存去化，預計最快今年底前，拉貨動能可望領先美國市場回穩，至於美國市場可能要到明年第一季底才可望跟進回穩。整體而言，市場法人認為，明年在全球經濟及市況回溫下，將有利網通廠營運表現。