伯鑫12月上旬上櫃掛牌

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全球前三大工業級扳手廠伯鑫（6904）10月31日舉行上櫃前業績發表會，伯鑫表示，目前接單能見度約九個月，上半年營運因新廠搬遷影響，稼動率下滑至6、7成，目前已回到90％以上，前三季營收已經追平去年同期。

伯鑫2022年合併營收9.04億元，每股EPS 10.92元，股本為1.65億元，將現增200萬股上櫃，每股暫定91元，預計12月上旬掛牌。

伯鑫在活動扳手領域深耕近40年，生產據點為台灣總廠、二廠與越南廠，全球市占率25％，美國前三大手工具品牌都是其客戶。

該公司產品以活動扳手為主、營收占比約62％、鉗類約10％、一般工具為25％；就市場別而言，主力市場為歐美、營收占比約60％。過去主要營業項目為工業級活動扳手、鉗類之ODM/OEM製造及銷售其他手工具，除了標規產品外，同步也專攻高端市場，增加產品多元性，並促使銷售業務能夠遍及水電、機械、汽修、建築、礦業、農機及海事等不同領域。

伯鑫表示，該公司的產品亦獲得DIN、ISO、JIS、ANSI、ASME & BSI等國家級標準認證機構肯定，在產品測試標準遠超世界公認之規範。此外，伯鑫也深受國內外大獎認可，像是世界四大國際設計競賽中代表日本最高榮譽的G-MARK設計大獎，以及全球公認的卓越設計標章的德國IF設計大獎，與每年吸引1萬件作品投稿參賽的德國紅點REDDOT設計大獎等。而在國內的部分，伯鑫也是至今業界唯一囊括台灣精品獎金質及銀質獎的製造商，在各種精密機械、五金零件、自動化機械及鐵工用工作母機製造等領域都有良好的口碑，並為成功為進軍全球市場打下堅實的基底。

伯鑫目前申請國內外專利累計數量已高達302件，總數直逼同業的兩倍之多，且由於專利遍佈臺灣、中國大陸、美國、歐洲、泰國、印度、日本、澳洲、韓國、西班牙、法國、加拿大、越南等地區，因此也讓伯鑫更具技術獨家優勢，公司產品得以順利遠銷至全球51個國家。

伯鑫指出，早在108年即開始導入智慧工廠營運模式，並建立了領先同業的智慧生產線，成為時下業界唯一將所有手柄機加工製程串聯為全自動的生產製造商。