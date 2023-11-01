挺員工 遠東SOGO連年加薪還不夠

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遠東SOGO百貨長期關注員工身心平衡發展，致力打造幸福職場，除了三度獲頒體育署運動企業認證外，近期更榮獲HR Asia亞洲最佳企業雇主獎、女人迷「多元共融願景獎」年度DEI企業銀獎，且連續四年蟬聯「亞洲企業社會責任獎」（AREA）人力投資獎與「台灣永續行動獎」（TSAA）銀獎等五大獎項。

這也顯示遠東SOGO不間斷提升能量，成就百貨業名副其實的第一幸福企業。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，對SOGO而言「員工是最重要的家人」；過去疫情期間不僅加碼福利，讓同仁安心工作，疫後更持續推行人才照顧與培育措施，包括連續兩年調薪，今年多次颱風侵襲南台灣，高雄店更率先宣布暫停營業，把同仁、顧客安全放在第一位。

遠東SOGO並將職業安全衛生與員工福利視為責無旁貸的重要環節，其中包括安排醫師定期駐診、常駐護理師，近年也推出EAPs（員工協助方案），針對服務業常見問題，如改善腿部循環、健康飲食、紓壓等，舉辦健康講座等。

此外，為落實DEI政策、實踐多元共融，黃晴雯表示，目前遠東SOGO女性員工占多數，女性董事占4成，遠高於台灣上市櫃公司平均值，男女同工同酬、主管任用比例相當，且不斷回應女性員工需求，如全台各店及總公司辦公樓層設哺集乳室，各據點覆蓋率已達100％，及女性夜間車費補助、調整懷孕同仁輪調職務等，並提供女性同仁生育補助5,000元，高於人力銀行調查企業均值，男女員工皆適用育兒補助金每胎1萬元，縮短工時育嬰假可享8成薪，以優於法令的福利，鼓勵同仁樂婚願生。

且為打造多元共融職場，遠東SOGO積極扎根基礎意識，並為關鍵角色賦能，全員必修兩性課程，針對主管開設「性別友善職場講座」，培養處理職場性騷擾申訴案件的能力。