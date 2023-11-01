台灣福斯：明年車市回歸常態

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近年國內新車銷售統計

晶片荒造成的全球缺車潮，車商累積滿手訂單，今年大量交車，推升今年台灣車市衝鋒47萬輛規模，可望改寫自2006年以來的新高。然台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp提醒，前兩年受疫情影響導致今年台灣車市有遞延交車效益，明年將回歸正常，這部分紅利消失後，明年車市估將較今年減少1萬～2萬輛至約45萬輛規模。

台灣福斯開出明年車市保守第一槍後，龍頭和泰車，及裕隆、中華車等指標車廠，也對明年車市看法採觀望態度。事實上，和泰車在9月底上修今年車市至47萬輛的同時，亦表達明年車市應將不如今年的看法。

但和泰車同時表示，目前在手訂單仍逾2萬輛以上，因此明年即使有所衰退，也不會太悲觀。

另有車廠分析，相較於上半年的熱絡買氣，下半年確實似有較為降溫，尤其近期國內外經濟景氣前景仍不明，再加上明年有選舉影響，種種因素影響下，明年實際車市展望，恐怕將有更多變數，因此仍有待持續觀察。

台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp到任三個月，31日出席年度記者會指出，今年福斯在台新車銷量將衝破1.3萬輛創新高。

福斯在台銷售高峰是2018年的1萬3,049輛，Steffen Knapp表示，今年品牌在台60周年，隨導入多元產品陣容滿足台灣車主，銷量連年攀升，今年各車款皆將較去年成長，因此推升品牌年度銷量將刷新紀錄，超越2018年。

對於整體車市看法，Steffen Knapp表示，今年各品牌皆有許多新車上市，市場反應都不錯，但值得注意的是，今年的領牌有許多來自於疫情期間零件短缺的遞延交車，這部分訂單逐步消化完畢後，明年回歸正常，因此將減少1萬～2萬輛。

不過，Steffen Knapp亦強調，儘管明年車市將不如今年，但約在45萬輛的規模看法也不算悲觀，而是回到正常，福斯也將繼續導入新車，並已確定將於明年第二季導入福斯品牌電動車The ID.4、The ID.5，宣告福斯在台進入電動車時代。