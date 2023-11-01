積情推升 中科周邊房價續攻高

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攸關台積電兆元擴廠計畫的中科台中園區二期擴建案，內政部都審初審日前有條件過關，中科管理局最快明年6月交地給台積電建廠。「積」情效應下，不僅讓中科周邊房市吃下定心丸，且區域房價續創新高，更磁吸豪宅建商搶推續案或是首發案搶市。

根據樂居實價登錄統計，中科生活圈中，尤以西屯區福科商圈的房價行情最高，近一年新屋成交單價為56.87萬元，區域指標預售案包括「寶輝國際莊園」、「寶輝世紀莊園」、「磐鈺雲詠」等；其中，「寶輝世紀莊園」9月份最新成交一筆高樓層戶、單價72.8萬元的交易，再度刷新中科特區房價天花板。

另外，「寶輝國際莊園」最高成交單價71.8萬元，均價65.19萬元；寶輝中科一、二期建案，雙雙登上中科預售案「一王一后」，也為第四季將登場的新案「寶輝The Tower」暖場開道。

此外，位在玉門路、台灣大道口的「磐鈺雲詠」預售案同樣來勢洶洶，實登最高成交單價來到71.2萬元，均價61.42萬元。

不僅如此，已有開發商嗅到了「台積宅」效應，近期悄悄地購入大雅區雅環路合計逾千坪土地，總價6.66億元，換算土地單價約66萬元，刷新區域新高價，預估未來房價也將站上5字頭。

房仲業者表示，中科台中二期園區擴建案，無論台積電未來是籌設2奈米製程或是升級1.4奈米製程新廠，台中都是大贏家，對台中房市而言，都是一大利多。