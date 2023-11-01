統一星巴克 全台店數逾560家

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統一星巴克在疫後加速展店，甫開幕的花蓮理想店更是當前話題店王，星巴克商品部長孫秀蕙10月31日指出，人潮與業績都超乎預期，目前全台特色店已超過50家，累計全台前三季店數已超過560家，截至10月底業績較去年成長，其中特色店業績比一般店增2成，預期年度最大檔耶誕節備貨量將增1成，可望挹注全年營收續增。

孫秀蕙表示，星巴克每年八大檔期中，耶誕節檔期比其他節日業績多1成～2成，以今年來說備貨與新飲品上百款商品，除太妃核果風味拿堤回歸，相關耶誕送禮商品逾百款，備貨增1成，其中包括在地設計的馬戲團馬克杯、Stanley聯名系列、線上限定商品耶誕商品與簡約配色新系列用品等。

面對近年本土咖啡連鎖積極透過加盟快速展店，孫秀蕙指出，展店策略店數與質量並重，目前全台超過560家仍是全台最大規模最大，除了家數冠業界，在營運質量重視門市氛圍與夥伴專業，打造全方位星巴克，讓每一家店均是有意義的存在。

今年以來星巴克各店因為商圈轉移等因素，有關也有開，且近年積極發展特色店，去年底已超越50家，不僅花蓮理想店蔚為話題大受在地鄉親歡迎，包括彰化員林、雲林麥寮、福隆等店均是二～三線城市門市融入在地風土民情，未來也會積極開特色店，而典藏店全台三店則規劃轉型。