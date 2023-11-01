引進瑞士瑞斯麗 東洋置地推12翫

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看好台灣旅遊不動產市場崛起，瑞士百年酒店經營品牌Swisstouches Living瑞斯麗酒店管理公司，31日與東洋置地公司簽約，預計明年3月進駐嘉義棕梠湖高爾夫球場奢華別墅案「東洋置地12翫」，提供瑞士大管家服務。

東洋置地表示，接下來將展開第二階段計畫，興建200房的飯店會所，也是瑞士Swisstouches Living積極爭取管理的目標，第三階段計畫開發康養度假村，擴大旅遊不動產的布局。

李宜晉是東洋服飾、棕梠湖球場創辦人李東洋的次子。李宜晉指出，嘉義棕梠湖球場周邊旅遊不動產市場的市場潛力雄厚，目前已有三個建案開發和上市。看好休閒不動產的趨勢，選在棕梠湖球場旁半山打造12棟療癒建築，預計明年第一季推出「東洋置地12翫」，是全台唯一位於高爾夫球場半山的別墅群，也是台灣唯一且首創採1戶1建照、客製化量身定做方式來銷售，基地達4,000坪，每戶地坪270～629坪，總銷共28億～30億元；其中最大戶地坪約629坪、建坪可達750坪，建築為三層樓電梯泳池別墅，依每建坪造價35萬粗估，每戶總價估計要4.5億元。

Swisstouches Living執行長Larmour說，Swisstouches Living母公司SHGI飯店集團是聯合多家公司的國際聯盟組織，旗下擁有瑞士瑞斯麗酒店管理公司，總部位於瑞士阿爾卑斯山下，旨在為全球客戶提供瑞士一流的酒店管理與服務，為全球發展最快、規模最大的酒店管理品牌。