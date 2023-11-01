亞太區農業技術展 今盛大舉行

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

第七屆「亞太區農業技術展覽暨會議」於11月1日一連3天在南港展覽館一館4樓盛大舉行，主辦單位亞洲英富曼公司邀請到農業部陳添壽次長、台灣飼料工業同業公會韓家寅理事長到場致詞，為展覽揭開序幕。

除「亞太區農業技術展覽暨會議」外，同期舉辦「臺灣養殖漁業展」、「臺灣畜牧產業展」、「冷鏈暨農漁畜產品加工展」四展合一，為農、漁、畜牧、冷鏈相關業者提供最新科技產品、設備、資材及智慧管理系統。

本次展覽有來自台灣、日本、韓國、中國、泰國、馬來西亞、印度、丹麥、荷蘭、德國、美國等15國的展商齊聚一堂，超過450個攤位展出1,000種以上產品及服務。其中包括全球首度發表的洗選蛋設備、台灣自行研發全球首創的口服漁蝦性別控制技術、以及現代化的動物飼養設備及系統、多樣化的動物營養與疫苗產品、客製化的溫室農機設施及資材、智慧化的農漁畜管理系統及製冷工程及設備等。

除了精采的展出內容，本次展覽還將舉辦多場專業論壇，邀請國內外的專家學者及產業代表分享經驗與新知。論壇主題，包括：淨零碳排實務應用、農技暨畜牧產業技術發表、冷鏈暨農漁畜產品加工技術發表、「動物精準預防醫學」論壇、「養豬現代化轉型升級」及「智慧農漁畜關鍵技術：物聯網應用實例」等。

2023年「亞太區農業技術展覽暨會議」提供農漁畜產業的最新市場趨勢，促進台灣在農漁畜產業的發展；研討會及論壇則提供業者一個重要的學習與交流機會，提升各產業競爭力並創造價值，是一場不容錯過的盛會。

英富曼總經理劉櫻惠表示，本展是台灣農漁畜產業的一場重要盛會，匯聚全球最新技術與產品，為產業交流與合作提供一個國際的平台，有助於產業加速轉型升級，為有志於發展農漁畜的業者開拓海內外新商機。