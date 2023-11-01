水星生醫3D列印製藥設備 獲美專利

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水星生醫（6932）於美國時間10月12日通過美國「藥錠列印之磁吸式落粉結構」發明專利，專利期限到2042年3月18日止，此為3D粉末列印製藥過程中，在供應API（活性藥物成份）藥粉的關鍵環節之一。水星生醫取得該專利後，其他業者不得再以相同的方法製造藥物，將使得水星生醫在3D粉末列印製藥產業取得獨居領先之地位。此技術亦已獲得台灣新型專利，台灣發明專利、澳洲發明專利、大陸發明專利亦在審查中。

此發明專利突破以往3D粉末列印製造藥物的技術困境，在於現有用於印製藥錠的3D粉末列印設備，必須將藥粉放置於含有印刷噴頭裝置的集粉盒中並進行同步移動，由於整體重量過重，在因應大量且快速的生產需求時，容易導致提供移動作業的導桿設備產生故障，或是使用壽命周期較短，不僅會影響量產效能，也導致整體維護成本拉高。

水星生醫這次通過的美國發明專利，主要是一種採取磁吸式落粉結構的藥錠列印製藥設備，專利的核心關鍵在於，除透過落粉與噴印裝置皆可單獨運作的全新製程方式，將可大幅提升整體落粉與列印的效率外，更藉由集粉設備中的攪拌與滾輪設計以及壓桿移動方式，使得落粉量更精準、更均勻以及提升整體藥粉壓密品質。

水星生醫的該項專利也可將不同主成份的藥錠，經由精準劑量製程方式，做成一顆含有多種API合一的特殊劑型藥錠。未來水星生醫的3D粉末列印製藥設備，除可因應一般的藥錠開發，還可針對需要更精準落粉的少劑量API藥品進行開發，市場應用更廣。

水星生醫「StackDose新藥技術開發平台」具有快速生產、靈活且精準控制藥效釋放的特點，長期與藥廠協力投入開發具有市場價值的新藥品，此次取得美國「藥錠列印之磁吸式落粉結構」發明專利後，在其他業者不得以相同方法製造藥物的門檻形成下，將有助加速技術平台授權與海外整廠授權輸出，使水星生醫成為全球藥廠的最佳夥伴，帶動全球製藥產業轉型升級。