小水電論壇 催生第三大再生能源

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小水力發電是繼太陽光電、離岸風電發展之後，扮演著基載能源的關鍵綠能第三棒，鑑此，由台灣小水力綠能產業聯盟與水利技師公會聯合會共同主辦的2023年第六屆小水力發電產業發展論壇，日前在內湖的財團法人中興顧問社-中興工程研究國際會議廳舉辦兩天議程，邀請到蔡總統英文（錄影）、賴副總統清德（錄影）、中興工程顧問陳伸賢董事長、洪申翰委員、經濟部能源署吳志偉副署長、農業部農田水利署林國華副署長等多位嘉賓致詞。

蔡總統感謝主辦單位用心規畫，持續為台灣能源發展貢獻心力，協助政府推動2050淨零轉型。政府持續修訂法規包括透過再生能源發展條例的修正已大幅放寬小水力發電的設置形式，鼓勵利用水道圳路管渠等水路設施來引水發電，因此小水力發電的發展將能更加多元且完善，還能夠深入社區設置來提供乾淨的能源、提高地區的能源自主。期許各界繼續共同攜手努力邁向2050淨零碳排的目標。

賴副總統致辭說到，行政院於2022年3月發布2050淨零碳排路徑圖，預計2030年前投入9千億新台幣帶動民間投資，目前除了主要推動的光電、風電，小水力發電是深具潛力、不可或缺的綠能推動項目，在推動上將持續擴大支持力道。

小水盟理事長洪正中表示，目前風力跟太陽能為我國再生能源兩大支柱，但只憑這兩項間歇性能源，要達成台灣2025年再生能源發電占比20％的目標還遠遠不夠。水是一種持續性的乾淨能源，這讓小水力無法在淨零低碳道路上缺席。本屆論壇宗旨就是要將小水力發電推向第三大再生能源，最重要的是必須產官學研多面向共同努力、解決問題。