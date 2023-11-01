梧濟董座張和明 任模具公會理事長

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台灣區模具公會日前舉行第12屆會員代表大會，並進行新任理事長及理、監事改選，由梧濟工業公司董事長張和明接任第12屆理事長。張和明指出，未來3年首要任務在創新研發、團結合作，凝聚全體理監事的力量，帶領模具公會邁向永續。當天活動經濟部產業發展署組長郭肇中、全國工業總會常務理事柯拔希皆蒞臨會場。

鄭坤木感謝產業發展署對模具業界的支持，為促進台灣模具產業數位轉型，提升國際供應鏈位階，以台灣模具產業高階製造升級轉型為推動目的，成功爭取112年「模具產業高階製造升級轉型補助計畫」，透過產品高值化、數位轉型、前瞻應用、淨零碳排及供應鏈韌性升級，加速產業數位升級與淨零轉型。

新接任的第12屆理事長張和明表示，模具公會112年爭取1.5億政府經費，藉由計畫執行，讓模具業界申請輔導式專案及主題式專案，導入先進製程技術促成企業高值轉型，建構模具產業聚落，邀請模具或機械領域專家學者分享經驗，並辦理產學合作MOU簽署活動，

本年度將推動的重要活動：一、辦理國內外展覽，鼓勵廠商將台灣優良產品赴國際展會拓銷。二、培育模具產業所需人才。三、辦理模具技術論文及發表會，設立模具技術論文獎，鼓勵學子們投入模具領域研究。四、辦理多場智慧化模具技術升級研討會，並與主講之專家學者進行互動交流。五、辦理帝寶公司工廠觀摩見習活動，藉由互動式參訪產線，讓與會者了解成功企業值得學習的方向。