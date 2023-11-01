WRG國際機器人賽 首度登台

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自2015年起舉辦的WRG（World Robot Game）國際機器人賽事，是由菲律賓、泰國、新加坡等國業者組成非營利組織發起的賽事活動，每年這場盛大賽事巡迴在不同國家舉辦，是很有意義的國際教育交流。

WRG今年11月首度來台舉辦，將有超過300位來自菲、泰、星、馬、印尼、墨西哥組成450隊報名參賽，台灣現有30隊報名參賽，邀請全國優秀師生及業餘好手參賽，共襄盛舉。

今年WRG主題是SDGs，藉由參賽者設定創新機器人主題以倡導環境永續發展的重要性。WRG機器人比賽以初階、進階、不分齡三類年齡分組，讓參賽者可參加多項，比賽項目種類包括相撲機器人、循線機器人、救援機器人、一分鐘遊戲、足球機器人、創新機器人，有22種不同競賽項目，參賽者可依自己專長喜好報名，在創育機構領導品牌資育公司（i2i）協辦下促成今年在台北科教館舉辦，並引介南港軟體育成中心嵐奕科技公司及學界Maker老師協助招募台灣參賽團隊等。

2023 Taipei WRG報名截止日期為11月5日，參賽報名網址：https://forms.gle/PDxGem5VXGaVBFhz5。WRG同時徵求台灣有意願擔任賽事志工服務者踴躍報名，志工報名網址：https://forms.gle/iwnHC4tE7dip4aAd8，洽詢電話：（02）2655-1200。